Трамп заявил, что антироссийские санкции США будут действовать недолго

Антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с представителями прессы в Белом доме после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Американский лидер назвал рестрикции «грандиозными».
«Они очень серьезные, они введены против двух их крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не продлятся долго», — сказал он журналистам.
При этом Трамп усомнился в способности рестрикций повлиять на позицию России по Украине.
Напомним, президент США распорядился объявить об усилении санкций против России.
Тем временем послы Евросоюза согласовали 19-й пакет антироссийских санкций.
После этого министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил на своей страничке в соцсети заявил, что новые европейские санкции против России будут включать «жесткие меры» и коснутся доходов РФ.