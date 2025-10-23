Ричмонд
Трамп заявил, что антироссийские санкции США будут действовать недолго

Президент США усомнился в способности антироссийских санкций повлиять на решимость РФ в украинском вопросе.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с представителями прессы в Белом доме после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Американский лидер назвал рестрикции «грандиозными».

«Они очень серьезные, они введены против двух их крупных нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не продлятся долго», — сказал он журналистам.

При этом Трамп усомнился в способности рестрикций повлиять на позицию России по Украине.

Напомним, президент США распорядился объявить об усилении санкций против России.

Тем временем послы Евросоюза согласовали 19-й пакет антироссийских санкций.

После этого министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил на своей страничке в соцсети заявил, что новые европейские санкции против России будут включать «жесткие меры» и коснутся доходов РФ.

