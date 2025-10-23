В Иркутске 23 октября ожидается +6 градусов

Погода в Иркутске 23 октября 2025 обещает потепление до +4…+6 градусов. На небе будет переменная облачность, осадков в виде мокрого снега не ожидается. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть северо-западный с порывами 3−8 м/с.
— Местами в Приангарье пройдет мокрый снег. Ветер будет со стороны юго-запада со сменой на северо-запад 4−9 м/с, а в некоторых районах он усилится до 12 м/с, — пояснили синоптики.
Температура воздуха днем составит +3…+8 градусов, а если солнце зайдем за облака, то на улице похолодает, а столбик термометра опустится до −1…-6. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 октября 2025.
