В Иркутске 23 октября ожидается +6 градусов

Погода в Иркутске 23 октября 2025 обещает потепление до +4…+6 градусов. На небе будет переменная облачность, осадков в виде мокрого снега не ожидается. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть северо-западный с порывами 3−8 м/с.