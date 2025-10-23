ФК «Ростов» разгромил «Пари НН» со счетом 4:1 и вышел в плей-офф Кубка России

В среду, 22 октября, в Ростове-на-Дону состоялся заключительный матч группового этапа Кубка России. Футболисты ФК «Ростов» уверенно переиграли нижегородский «Пари НН» с крупным счетом. Встреча на стадионе «Ростов Арена» и собрала почти 15 тысяч болельщиков.
Уже в первом тайме хозяева поля захватили инициативу. На 21-й минуте Герман Игнатов открыл счет после точного паса. Перед самым перерывом Даниил Шанталий удвоил преимущество ростовчан. В компенсированное время гости сумели отыграть один мяч с пенальти.
Второй тайм начался с быстрого гола. Уже на 48-й минуте Хорен Байрамян забил третий мяч в ворота «Пари НН». В конце встречи Егор Голенков установил окончательный счет матча — 4:1.
По итогам группового этапа «Ростов» занял третье место в группе С, набрав семь очков. Команда продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками завершил борьбу в турнире.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
«У ребят был огненный настрой»: Что случилось после матча «Ростов» — «Пари НН» в шестом туре Кубка России 22 октября.