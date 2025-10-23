Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Ростов» разгромил «Пари НН» со счетом 4:1 и вышел в плей-офф Кубка России

ФК «Ростов» уверенно прошел групповой этап Кубка России, разгромив «Пари НН».

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 октября, в Ростове-на-Дону состоялся заключительный матч группового этапа Кубка России. Футболисты ФК «Ростов» уверенно переиграли нижегородский «Пари НН» с крупным счетом. Встреча на стадионе «Ростов Арена» и собрала почти 15 тысяч болельщиков.

Уже в первом тайме хозяева поля захватили инициативу. На 21-й минуте Герман Игнатов открыл счет после точного паса. Перед самым перерывом Даниил Шанталий удвоил преимущество ростовчан. В компенсированное время гости сумели отыграть один мяч с пенальти.

Второй тайм начался с быстрого гола. Уже на 48-й минуте Хорен Байрамян забил третий мяч в ворота «Пари НН». В конце встречи Егор Голенков установил окончательный счет матча — 4:1.

По итогам группового этапа «Ростов» занял третье место в группе С, набрав семь очков. Команда продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками завершил борьбу в турнире.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

«У ребят был огненный настрой»: Что случилось после матча «Ростов» — «Пари НН» в шестом туре Кубка России 22 октября.