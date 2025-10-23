Россиян обяжут бороться с борщевиком на своих участках

Под действие закона подпадают не только частные владельцы дачных и садовых участков, но и инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под автомобильными и железными дорогами, линиями электропередачи и трубопроводами. Бездействие в данном вопросе будет рассматриваться как нарушение земельного законодательства и повлечет за собой ответственность.