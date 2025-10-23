Россиян обяжут бороться с борщевиком на своих участках

С 1 марта 2026 года в России вводится законодательное требование, обязывающее всех владельцев земельных участков вести борьбу с борщевиком Сосновского и другими опасными инвазивными растениями. Принятый закон устраняет существовавший правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольное распространение этого сорняка. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Госдуме.
До настоящего времени федеральное законодательство возлагало обязанности по защите земель только на собственников сельскохозяйственных угодий, что признано недостаточной мерой. С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по уничтожению опасных растений будет распространяться на всех собственников, землепользователей, арендаторов, а также обладателей публичных сервитутов.
Под действие закона подпадают не только частные владельцы дачных и садовых участков, но и инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под автомобильными и железными дорогами, линиями электропередачи и трубопроводами. Бездействие в данном вопросе будет рассматриваться как нарушение земельного законодательства и повлечет за собой ответственность.
Для каждого региона будет утвержден свой перечень опасных инвазивных растений на основе рекомендаций ученых-ботаников. На федеральном уровне будет разработана единая методика, описывающая допустимые и эффективные методы борьбы, включая механический покос, агротехническую обработку, применение химических препаратов ограниченного класса опасности и биологических агентов.
Ранее сообщалось, что ученые создали свиней с устойчивостью к классической чуме.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.