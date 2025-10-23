Власти Иркутской области занимаются вопросами увеличения поставок бензина

При этом социальные и экстренные службы обеспечены топливом и работают штатно. Напомним, что в областном центре начал действовать лимит бензина на АИ-92-й. Теперь на одну машину можно залить не больше 20 литров за раз. Ограничение не распространяется на АИ-95 и АИ-100.