Власти Иркутской области занимаются вопросами увеличения поставок бензина из-за его дефицита. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, сейчас идет работа с федеральным центром и РЖД.
— Дефицит бензина наблюдается и в других регионах России. Готовим в Минэнерго РФ письмо с предложениями о увеличении объемов отгрузки топлива на региональные заправочные станции Иркутской области, — уточнил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.
При этом социальные и экстренные службы обеспечены топливом и работают штатно. Напомним, что в областном центре начал действовать лимит бензина на АИ-92-й. Теперь на одну машину можно залить не больше 20 литров за раз. Ограничение не распространяется на АИ-95 и АИ-100.