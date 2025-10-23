Ричмонд
В Госдуме хотят ввести бесплатную соцпомощь одиноким пенсионерам: вот каково условие

В ГД внесут законопроект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предлагают предоставить пенсионерам старше 80 лет, которые проживают одни, право на получение социальной помощи и бесплатного соцобслуживания вне зависимости от их доходов. Соответствующий проект федерального закона будет внесен в палату парламента, информирует РИА Новости.

«Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании», — сказал агентству один из авторов инициативы Дмитрий Гусев.

Депутат напомнил, что сейчас право пенсионеров на государственную соцпомощь и соцобслуживание зависят от ряда обстоятельств, в том числе их дохода.

Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году, рассказываем здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий.