В Госдуме хотят ввести бесплатную соцпомощь одиноким пенсионерам: вот каково условие

В Госдуме предлагают предоставить пенсионерам старше 80 лет, которые проживают одни, право на получение социальной помощи и бесплатного соцобслуживания вне зависимости от их доходов. Соответствующий проект федерального закона будет внесен в палату парламента, информирует РИА Новости.
«Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании», — сказал агентству один из авторов инициативы Дмитрий Гусев.
Депутат напомнил, что сейчас право пенсионеров на государственную соцпомощь и соцобслуживание зависят от ряда обстоятельств, в том числе их дохода.
Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году, рассказываем здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий.