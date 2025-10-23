Стало известно, сколько получал Градский за участие в шоу «Голос»

Александр Градский не только был звездой шоу «Голос», но и обладал внушительным доходом от проекта. Зарплата артиста достигала 10 миллионов рублей в месяц, а дома он хранил наличными около 15 миллионов долларов, не доверяя банкам. Об этом KP.RU рассказал музыканта продюсер Евгений Морозов.