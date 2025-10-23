Стало известно, сколько получал Градский за участие в шоу «Голос»

Александр Градский не только был звездой шоу «Голос», но и обладал внушительным доходом от проекта. Зарплата артиста достигала 10 миллионов рублей в месяц, а дома он хранил наличными около 15 миллионов долларов, не доверяя банкам. Об этом KP.RU рассказал музыканта продюсер Евгений Морозов.
— Саша мне рассказывал, что дома у него наличкой хранятся 15 млн долларов (более 1 млрд руб. — Ред.). Деньги он держал в сейфе, банкам не доверял. Саша признавался, что в шоу «Голос» у него очень высокая зарплата — 10 млн рублей в месяц, — поделился продюсер.
Напомним, после смерти Градского началась долгая судебная борьба между его наследниками. Основные претенденты — вдова Марина с двумя маленькими сыновьями и дети от предыдущего брака с Ольгой Градской. Мать старших детей смогла добиться выделения супружеской доли имущества, которое артист заработал во время их брака.
Однако окончательной точки в деле пока нет. Вдова Марина, с которой Градский прожил 17 лет и узаконил отношения незадолго до смерти, планирует оспаривать решение суда. Сейчас судебная битва за наследство артиста продолжается.