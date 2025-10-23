Врач предупредила о кровотечениях любителей попить витамины «для профилактики»

В 2011 году изменились лабораторные референсные значения в сторону более высоких показателей, из-за чего «дефицит» внезапно стал массовым явлением. В 2025 году эндокринологическое сообщество нехотя, но признало этот маневр ошибочным и рискованным, поэтому референсы вернули к стандартным значениям, а дополнительное назначение витамина D объявили необязательным. Медицине понадобилось пятнадцать лет, чтобы признать последствия этого ошибочного решения. Поэтому не следует принимать «модные препараты» для профилактики, тем более, в высоких дозах. И уж тем более, не надо их прописывать себе самостоятельно.