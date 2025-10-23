Ричмонд
Продюсер раскрыл, как Александр Градский позаботился о будущем своих детей

Продюсер Морозов: Александр Градский купил своим детям по квартире в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Александру Градскому этой осенью могло бы исполниться 76 лет. Музыкант скончался четыре года назад. Продюсер Евгений Морозов рассказал KP.RU, что исполнитель заранее позаботился о будущем своих детей и оставил им квартиры в Москве.

— Я никогда не видел его бывшую жену, но Градский мне говорил, что заранее позаботился о будущем своих старших детей — купил им, как и двоим младшим сыновьям, по квартире в Москве, — раскрыл продюсер.

Сейчас главными претендентами на наследство Градского остаются 40-летняя вдова Марина с двумя маленькими детьми и двое детей артиста от предыдущего брака с 65-летней Ольгой Градской — 44-летний Даниил и 39-летняя Мария.

Напомним, в сентябре апелляционный суд выделил бывшей жене Градского Ольге супружескую долю, а потом уже наследники поделят его состояние. Однако вдова Марина, с которой он прожил 17 лет, собирается оспаривать это решение.