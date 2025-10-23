Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет

«Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10−15 дней после прививки, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа. В случае если вакцинироваться в период, когда отмечается подъём заболеваемости гриппом, может не хватить времени для формирования противоинфекционного иммунитета и человек может заболеть, поэтому лучше вакцинироваться заранее», — рассказала Плоскирева.