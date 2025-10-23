«Отдал бы все детдому»: певица высказалась о спорах вокруг наследства Александра Градского

Поклонники Александра Градского продолжают вспоминать легендарного композитора и певца. Этой осенью ему могло бы исполниться 76 лет. Музыкант скончался четыре года назад, а памятник на его могиле появился лишь спустя три года — до этого стоял ветхий крест. Певица Анна Калашникова в беседе с KP.RU заявила, что артист, вероятно, даже представить не мог, как распорядятся его наследством.