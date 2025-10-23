«Отдал бы все детдому»: певица высказалась о спорах вокруг наследства Александра Градского

Поклонники Александра Градского продолжают вспоминать легендарного композитора и певца. Этой осенью ему могло бы исполниться 76 лет. Музыкант скончался четыре года назад, а памятник на его могиле появился лишь спустя три года — до этого стоял ветхий крест. Певица Анна Калашникова в беседе с KP.RU заявила, что артист, вероятно, даже представить не мог, как распорядятся его наследством.
— Родственники Градского говорили, что у них нет денег на памятник. Думаю, что, если бы Александр Борисович знал, как жены и дети распорядятся его наследством, оставил бы все какому-нибудь детскому дому. В его семье были прекрасные отношения, пока дело не коснулось наследства, — поделилась исполнительница.
Напомним, знаменитый композитор и певец умер на 73-м году жизни. Трагедия произошла ранним утром в воскресенье, 28 ноября, когда у Градского случился инфаркт головного мозга, или ишемический инсульт.
Однако сейчас же внимание многих сосредоточено на громком суде по разделу его многомиллионного наследства. В первую очередь богатства делят жены артиста. В конце сентября апелляционный суд выделил супружескую долю бывшей жене Ольге, однако вдова Марина, с которой Градский прожил 17 лет, намерена оспаривать это решение.