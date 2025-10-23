Популярные мессенджеры перестали работать в Свердловской области. Скрин

В Свердловской области ночью 23 октября с перебоями работают мессенджеры «ВКонтакте» и Telegram. У многих пользователей не отправляются сообщения. На это пожаловались читатели URA.RU.
