Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярные мессенджеры перестали работать в Свердловской области. Скрин

В Свердловской области ночью 23 октября с перебоями работают мессенджеры «ВКонтакте» и Telegram. У многих пользователей не отправляются сообщения. На это пожаловались читатели URA.RU.

В Свердловской области ночью 23 октября с перебоями работают мессенджеры «ВКонтакте» и Telegram. У многих пользователей не отправляются сообщения. На это пожаловались читатели URA.RU.

Читать далее.