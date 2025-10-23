Ричмонд
Активы шведской Zewa перейдут российской компании

Бывшие активы шведской компании Zewa, которая производит санитарно-гигиенические изделия, перейдут Светогорскому целлюлозно-бумажному комбинату (ЦБК). Об этом сообщили источники.

