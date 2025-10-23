На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков

Сейсмологи зарегистрировали на Камчатке за минувшие сутки 14 повторных подземных толчков (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что один из них ощущался в населённых пунктах Камчатского края. Кроме того, региональное управление МЧС РФ напомнило об активности вулканов Безымянный, Ключевской, Карымский, Шивелуч, Крашенинникова и Камбальный.
Туристам и местным жителям рекомендовали не приближаться к этим возвышенностям из-за опасности.
Напомним, 22 октября в районе японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 87 км к востоку от города Кусиро.