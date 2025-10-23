Ричмонд
На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков

Один из зафиксированных подземных толчков ощущался в населённых пунктах Камчатского края.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали на Камчатке за минувшие сутки 14 повторных подземных толчков (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что один из них ощущался в населённых пунктах Камчатского края. Кроме того, региональное управление МЧС РФ напомнило об активности вулканов Безымянный, Ключевской, Карымский, Шивелуч, Крашенинникова и Камбальный.

Туристам и местным жителям рекомендовали не приближаться к этим возвышенностям из-за опасности.

Напомним, 22 октября в районе японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 87 км к востоку от города Кусиро.

