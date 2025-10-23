Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании

«Как правило, у современного человека присутствует избыток углеводов в питании, чаще простых (сладости, блюда из рафинированной муки, сладкие напитки, быстрые завтраки), при этом недостаток клетчатки (овощи, ягоды, зелень) и полноценного белка, здесь я имею в виду не консервы и колбасные изделия, а цельные продукты из птицы, рыбы, мяса. Также преобладание животных жиров над растительными», — сказала эксперт.