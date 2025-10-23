Ричмонд
Катя Гордон назвала «диким позором» речь невесты Лепса Авроры Кибы на публике

Юрист Катя Гордон жестко раскритиковала невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Она пристыдила девушку за неумение говорить на публике и порекомендовала ей больше читать и учиться.

Гордон разместила видео в Telegram-канале, в котором обратилась к новобранцам в шоу-бизнесе. На примере молодой возлюбленной артиста она разобрала, как только ставшие популярными люди не умеют разговаривать с журналистами. По ее мнению, не нужно пытаться выступать на публике, пока у тебя нет грамотной и красивой речи.

— Когда я вижу выступление Авроры Кибы, где она не может построить ни одного сложносочиненного предложения, я хочу сказать следующее, Аврора — мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай. Это дикий позор, — заявила Гордон в своем канале.

Также она обратила внимание на то, что у Кибы есть пиарщик, который во время интервью что-то нашептывает ей на ухо. Гордон отметила, что даже это не спасает студентку.

Блогер и телеведущая Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу, которая обвинила ее в проституции. Она требует от девушки публичных извинений.