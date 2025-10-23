Портал cznews.info извинился за фейк о пожаре на нефтезаводе в Братиславе

Сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Словакии оказалось фейком. Об этом информирует портал cznews.info, который ранее опубликовал данную информацию.
Портал извинился перед читателями за вызванные дезинформацией «неудобства».
Напомним, 20 октября 2025 года на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии случились крупные происшествия. В румынском городе Плоешти днем прогремел взрыв на заводе Petrotel-Lukoil, а в Венгрии, в Сазхаломбатте, ночью загорелся завод MOL. Предприятия занимаются переработкой российской нефти.
