Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские учёные разработали инновационный препарат для «сжигания» опухолей

Учёные Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Института неорганической химии СО РАН разработали новый препарат на основе наночастиц железа. Под воздействием магнитного поля он способен уничтожать опухолевые клетки путем их нагревания.

Источник: Сиб.фм

«Аппараты позволяют осуществлять нагрев в магнитном поле. Опухоль в клетке нагревается до температуры денатурации белка — это 43−44 градуса, и опухоль, грубо говоря, сгорает», — цитирует ТАСС руководителя лаборатории ядерной и инновационной медицины НГУ Владимира Каныгина.

По словам исследователя, созданный совместно с научной группой Альфии Цыганковой препарат обладает низкой токсичностью и является перспективным для применения.

В настоящее время решается вопрос о закупке необходимого оборудования для апробации методики и определения дозировок. Первые результаты исследований ожидаются к концу 2026 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские учёные создали онлайн-калькулятор, способный быстро определить тип сахарного диабета у молодых людей.