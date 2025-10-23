Новосибирские учёные разработали инновационный препарат для «сжигания» опухолей

«Аппараты позволяют осуществлять нагрев в магнитном поле. Опухоль в клетке нагревается до температуры денатурации белка — это 43−44 градуса, и опухоль, грубо говоря, сгорает», — цитирует ТАСС руководителя лаборатории ядерной и инновационной медицины НГУ Владимира Каныгина.
По словам исследователя, созданный совместно с научной группой Альфии Цыганковой препарат обладает низкой токсичностью и является перспективным для применения.
В настоящее время решается вопрос о закупке необходимого оборудования для апробации методики и определения дозировок. Первые результаты исследований ожидаются к концу 2026 года.
