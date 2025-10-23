Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождение от налога на прибыль, рост НДС и акцизы: какие изменения внесут в Налоговый кодекс

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Налоговому кодексу.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году россияне могут столкнуться с изменениями в Налоговом кодексе. Госдума одобрила в первом чтении проект о новых поправках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Как утверждается в документе, принятие поправок приведет к доходам бюджета в размере порядка 1,538 триллиона рублей. Среди основных изменений, например, отмена уплаты налога на прибыль организаций для налогоплательщиков по игорному бизнесу.

Кроме того, предлагается повысить налоговую ставку по НДС. Ее хотят увеличить на два пункта. Инициатива также предусматривает повышение ставок акцизов на «вредные товары».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил также отменить льготный налог на устрицы. Он отметил, что они не являются продуктом массового потребления.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше