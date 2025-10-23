Освобождение от налога на прибыль, рост НДС и акцизы: какие изменения внесут в Налоговый кодекс

В 2026 году россияне могут столкнуться с изменениями в Налоговом кодексе. Госдума одобрила в первом чтении проект о новых поправках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.
Как утверждается в документе, принятие поправок приведет к доходам бюджета в размере порядка 1,538 триллиона рублей. Среди основных изменений, например, отмена уплаты налога на прибыль организаций для налогоплательщиков по игорному бизнесу.
Кроме того, предлагается повысить налоговую ставку по НДС. Ее хотят увеличить на два пункта. Инициатива также предусматривает повышение ставок акцизов на «вредные товары».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил также отменить льготный налог на устрицы. Он отметил, что они не являются продуктом массового потребления.