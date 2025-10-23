Прокуратура разбирается с неподанным отоплением во Владивостоке

Представители прокуратуры проводят проверки по указанным адресам. К утру сегодняшнего дня подтверждено отсутствие отопление в домах на улицах 50 лет ВЛКСМ, 24/1; Тополевая, 3; Вилкова, 5, 15 и Полярная, ⅕, а также в общежитии Тихоокеанского государственного медицинского университета на проспекте Красного Знамени. Установлено, что подачу теплоносителя не обеспечили из-за аварий не тепловых сетях.
Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений, прокуратура контролирует аварийно-восстановительные работы. Инициирован вопрос о возбуждении административного дела по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения коммунальной услуги).
Надзор в сфере теплоснабжения города продолжается. Прокуратура держит ситуацию на контроле до тех пор, пока теплоноситель не получат все абоненты.
Официально к вечеру 22 октября отопление должны были подать по всем адресам и приступить к отработке точечных заявок. Тем не менее, в городе ещё остаются многоквартирные дома и учреждения, где отопления до сих пор нет, в основном из-за не устранённых порывов на теплотрассе. Управляющие компании отчитываются, что со своей стороны подготовку домов провели, но теплотрассы, к которым присоединены замерзающие дома, до сих пор не запитаны.
Утром 23 октября в социальных сетях о холодных батареях сообщали горожане, проживающие по адресам: Адмирала Кузнецова, 74, 82; Алеутская, 51 (по словам жильца, комнаты остыли до 5 градусов); Аллилуева, 14; Анны Щетининой, 17; Борисенко, 35, корпус 1; Гамарника, 11; Героев-Тихоокеанцев, 16; Иртышская, 50; Каплунова, 1; Окатовая, 12; Пограничная, 20, 22; Пологая, 65а; Русская, 45; Полярная, 1/1; Самарская, 10А; Сахалинская, 36; Связи, 20; Снеговая, 74; Тигровая, 25; Уткинская, 30; Часовитина, 7; Шепеткова, 44; 2-я Поселковая, 34; 50 лет ВЛКСМ, 26, на Военном шоссе, 31; Партизанском проспекте, 37, 43, 45, 47; на проспекте 100-летия Владивостока, 147 и других домах. Также пишут об отсутствии отопления в школе № 72 на Емаре (той самой, где в начале года обрушилась часть крыши спортивного корпуса над бассейном, а в основном учебном корпусе крыша протекала при дожде), школах № 35 и № 77. Во Владивостокском судостроительном колледже (Шепеткова, 60) из-за ненормативной температуры в помещениях занятия переведены в дистанционный формат. Таким образом, проблемы с отоплением имеются по всему Владивостоку — от Эгершельда до Снеговой Пади.