Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осень без хандры: психиатр дал пять советов поддержать хорошее настроение

Психиатр Мещеряков: простые ритуалы осенью помогут поддержать настроение и силы.

Источник: Комсомольская правда

Осень приносит не только золотые листья, но и сезонное снижение настроения. Многие чувствуют усталость, раздражительность и упадок сил. Психиатр Александр Мещеряков, автор книги «Скатертью тревога», рассказал KP.RU пять способов, как справиться с осенней хандрой.

— Режим дня и правильное питание — это очень значимые факторы как физического, так и психического самочувствия. Важно ложиться до 23 часов. Именно с 23 часов до 1 часа ночи вырабатывается полезный гормон сна мелатонин, которые непосредственно влияет на выработку гормона радости серотонина, — отметил медик.

Чередование активных и расслабляющих моментов помогает поддерживать тело и психику. После йоги или растяжки полезно принять ванну и провести час без гаджетов, побыв наедине с мыслями и ощущениями.

— Те моменты счастья, что у вас были, никто не отнимет. Важно о них вспоминать, если накатывает тоска. Например, встречи с друзьями, смех ребенка после обнимашек на диване, разговор по душам с родителями, момент радости на море, — добавил специалист.

По его словам, уютная обстановка, аромат кофе или какао, пледы с милыми принтами и смешные носки создают ощущение радости. Планирование новых впечатлений — поход в кино или прогулка на свежем воздухе — помогает поддерживать хорошее настроение.