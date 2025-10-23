Осень без хандры: психиатр дал пять советов поддержать хорошее настроение

Осень приносит не только золотые листья, но и сезонное снижение настроения. Многие чувствуют усталость, раздражительность и упадок сил. Психиатр Александр Мещеряков, автор книги «Скатертью тревога», рассказал KP.RU пять способов, как справиться с осенней хандрой.
— Режим дня и правильное питание — это очень значимые факторы как физического, так и психического самочувствия. Важно ложиться до 23 часов. Именно с 23 часов до 1 часа ночи вырабатывается полезный гормон сна мелатонин, которые непосредственно влияет на выработку гормона радости серотонина, — отметил медик.
Чередование активных и расслабляющих моментов помогает поддерживать тело и психику. После йоги или растяжки полезно принять ванну и провести час без гаджетов, побыв наедине с мыслями и ощущениями.
— Те моменты счастья, что у вас были, никто не отнимет. Важно о них вспоминать, если накатывает тоска. Например, встречи с друзьями, смех ребенка после обнимашек на диване, разговор по душам с родителями, момент радости на море, — добавил специалист.
По его словам, уютная обстановка, аромат кофе или какао, пледы с милыми принтами и смешные носки создают ощущение радости. Планирование новых впечатлений — поход в кино или прогулка на свежем воздухе — помогает поддерживать хорошее настроение.