Бывшая коллега Усольцева не верит в версию о его побеге за границу

Экс-коллега пропавшего во время похода с семьей в тайгу жителя Железногорска Красноярского края Сергея Усольцева не верит в версию о его побеге за рубеж.
По ее словам, Усольцеву такой поступок был бы несвойственен. Женщина назвала пропавшего «очень умным, порядочным и адекватным человеком».
— Я не верю в инсценировку. Это не про Сергея Викторовича. Я считаю, что он не сделал бы так, — высказалась собеседница телеканала RT.
Сибирский блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках туристов, считает, что пропавшие в тайге Усольцевы до сих пор живы. Более того, он заявил, что их сын Даниил Баталов, которого не было с семьей в походе, скрывает правду о них.
В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории Соединенных Штатов. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своей машине перед исчезновением. Однако в основном к этой идее относятся скептично. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.