В Новосибирске хотят ввести паспортную проверку для интернета

Евгений Машаров, представитель Общественной палаты РФ, предложил ввести паспортную идентификацию для доступа в интернет. По его мнению, это поможет защитить подростков от нежелательного контента, такого как видео с нецензурной лексикой, насилием и асоциальным поведением. Об этом пишет Сиб.фм.
Он подчеркнул, что в 2025 году почти 5 тысяч детей и подростков стали жертвами преступлений, совершённых через интернет, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Машаров отметил, что принятие мер по ограничению доступа к взрослому контенту поможет снизить риски воздействия враждебных спецслужб и токсичных блогеров.
Предполагается, что доступ к контенту для взрослых будет возможен только после подтверждения возраста с помощью паспорта, водительских прав или банковских данных. Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, сообщил, что в будущем россияне будут обязаны регистрироваться в интернете через специальные идентификаторы, чтобы подтверждать возраст и другие данные.
Однако Павел Кондратьев, гендиректор оператора связи «Плюсофон», выразил сомнение, что бюрократические меры смогут решить проблему. Он отметил, что контент для взрослых в интернете часто размещается на непроверенных платформах, таких как Rutube, Яндекс. Видео и ВКонтакте, и без качественной фильтрации на этих ресурсах любые инициативы будут бесполезными.