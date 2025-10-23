Пьяная автоледи попыталась скрыться от наряда ДПС в Артёме

«За рулём иномарки находилась 30-летняя женщина, которая призналась, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданке было предложено пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Однако, автолюбительница законное требование сотрудника полиции проигнорировала и попыталась скрыться», — говорится в сообщении.