Пьяная автоледи попыталась скрыться от наряда ДПС в Артёме

PrimaMedia, 23 октября. Попытка избежать ответственности за пьяную езду обернулась для жительницы Артёма тройным нарушением, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.
Отмечается, что патруль ДПС остановил автомобиль, нарушавший правила дорожного движения на улице Кирова.
«За рулём иномарки находилась 30-летняя женщина, которая призналась, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданке было предложено пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Однако, автолюбительница законное требование сотрудника полиции проигнорировала и попыталась скрыться», — говорится в сообщении.
Преследование длилось недолго: уже на улице Севастопольской машину удалось остановить.
В отношении нарушительницы возбуждены три административных дела — за отказ от остановки, отказ от медосвидетельствования и неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Её автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.