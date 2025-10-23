298 домашних питомцев из Приморья отправились за рубеж с начала года

В Приморском крае с начала этого года почти три сотни домашних питомцев отправились со своими хозяевами в зарубежные поездки. Специалисты Россельхознадзора во Владивостоке оформили все необходимые ветеринарные документы для их вывоза за границу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
С января по октябрь 2025 года официальные сертификаты получили 298 животных. Среди них были 220 собак, 78 кошек и даже один экзотический сахарный поссум — маленький зверек, похожий на летягу. Все эти питомцы сопровождали своих владельцев в 26 разных стран мира.
Наибольшей популярностью у путешественников с животными стало Таиланд — туда отправились 71 собака, 26 кошек и тот самый сумчатый летун. В Китай владельцы взяли с собой 49 собак и 12 кошек. Также домашние любимцы побывали в таких странах, как США, Япония, Германия, Франция, Италия, Турция, Вьетнам и многих других.
Для удобства владельцев животных Россельхознадзор упростил процедуру оформления документов. Теперь можно заранее подать заявление на получение ветеринарного сертификата через интернет на официальном сайте ведомства. Там же размещена подробная инструкция для тех, кто планирует путешествие со своим питомцем.