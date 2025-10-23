298 домашних питомцев из Приморья отправились за рубеж с начала года

В Приморском крае с начала этого года почти три сотни домашних питомцев отправились со своими хозяевами в зарубежные поездки. Специалисты Россельхознадзора во Владивостоке оформили все необходимые ветеринарные документы для их вывоза за границу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».