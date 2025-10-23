Россиянам рассказали о сроках формирования иммунитета после прививки от гриппа

Прививку от гриппа необходимо делать до подъёма заболеваемости, так как на формирование стойкого иммунитета необходимо 10−15 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.
Плоскирева напомнила, что вакцинироваться рекомендуется в первую очередь детям до 5 лет, пожилым, беременным и людям, страдающим хроническими заболеваниями.
«Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических заболеваний — в таких случаях ее откладывают до выздоровления и предварительно консультируются с врачом», — напомнила эксперт, отметив, что эффективность вакцинации составляет порядка 80−90 процентов.
Будет ли введена обязательная вакцинация в России, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем сайт KP.RU отвечает на главные вопросы о вакцинации в этом сезоне. Правда ли, что прививка от гриппа повышает защиту от ОРВИ и снижает риск инфаркта, узнайте здесь.