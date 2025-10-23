Перед началом гастрольного тура Павел Воля посетил Аршан

Перед началом гастрольного тура популярный комик Павел Воля посетил Аршан. Свой первый концерт телеведущий дал в Иркутске 22 октября. Но перед выступлением он решил посмотреть местные достопримечательности. Так, сначала он гулял по улицам областного цена и в 130-м квартале, а затем по совету своих подписчиков отправился в Аршан.