Перед началом гастрольного тура Павел Воля посетил Аршан

Комик выступил со стендапом в Иркутске 22 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перед началом гастрольного тура популярный комик Павел Воля посетил Аршан. Свой первый концерт телеведущий дал в Иркутске 22 октября. Но перед выступлением он решил посмотреть местные достопримечательности. Так, сначала он гулял по улицам областного цена и в 130-м квартале, а затем по совету своих подписчиков отправился в Аршан.

В своем телеграм-канале Павел опубликовал видео, где он общается с птицами.

— Ой, привет! Просто пообщаться прилетел. Привет и ты. Просто выставляешь руку, они прилетают пообщаться. Думают, что семечки есть, а у нас нет, — сказал комик.

Также он запечатлел вид у водопада, и отметил, что не может не поделиться такой красотой природы.