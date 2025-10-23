Прокуратура Владивостока решила помочь замерзающим студентам-медикам

Отсутствие тепла и горячей воды в студенческих общежитиях Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) в центре Владивостока подтвердилось в ходе проверки, которую провела прокуратура. Проблема возникла из-за затянувшегося ремонта тепловых магистралей, нарушившего подачу коммунальных услуг студентам на проспекте Красного Знамени. Прокуратура Приморского края взяла ситуацию под контроль.
Ранее учащиеся вузов сообщали об отсутствии отопления в своих общежитиях через социальные сети, указывая на то, что, несмотря на неоднократные обращения в компетентные структуры, проблема остаётся нерешённой. Ответственная за водоснабжение организация утверждала, что со своей стороны подача налажена надлежащим образом, и ответственность следует возложить на администрацию университета.
Надзорный орган, располагая информацией о критическом положении студентов, составил представление руководству ресурсоснабжающей организации с требованием ликвидировать допущенные нарушения. Помимо этого, прокурор инициировал начало административного разбирательства за несоответствие нормативам, установленным частью первой статьи 7.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее обеспечение коммунальных услуг.
На момент проведения проверки студенты отмечали, что подобная ситуация с отоплением повторяется ежегодно с наступлением холодного сезона. Студентов особенно возмущает решение администрации вуза увеличить размер платежа за проживание в университетских резиденциях на 500 рублей, тогда как качество предоставляемого жилого фонда остаётся неудовлетворительным.