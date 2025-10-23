Прокуратура Владивостока решила помочь замерзающим студентам-медикам

Ранее учащиеся вузов сообщали об отсутствии отопления в своих общежитиях через социальные сети, указывая на то, что, несмотря на неоднократные обращения в компетентные структуры, проблема остаётся нерешённой. Ответственная за водоснабжение организация утверждала, что со своей стороны подача налажена надлежащим образом, и ответственность следует возложить на администрацию университета.