Эксперт раскрыла формулу, сколько денег с человека принято дарить на свадьбу

Глава агентства Красикова: существует формула расчета суммы подарка на свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

Выбор подарка на свадьбу часто становится настоящей головной болью. Сколько дарить и в каком виде — вопросы, которые волнуют и близких друзей, и дальних родственников. Руководитель агентства по организации мероприятий «Kate event» и продюсерского центра для детей «T-kids», автор курса-сериала «Организатор мероприятий» Екатерина Красикова рассказала KP.RU, как правильно рассчитать сумму и не попасть в неловкую ситуацию.

— Это индивидуальный вопрос, так как уровень нормы у всех разный, и бюджеты мероприятий отличаются, как и достаток. Ориентировочная формула: стоимость плотного комплексного ужина в ресторана, умноженная на три, — это на одного человека, — поделилась Красикова.

По словам эксперта, свадьба — это большой проект, куда уходят деньги на аренду ресторана, меню, ведущего, фотографа, видеографа, декор, шоу-программу и других специалистов. Поэтому подарки в виде денег сейчас считаются наиболее удобными и актуальными.

— А вот с форматом целое поле для фантазии: кто-то сворачивает букеты из пятитысячных купюр; кто-то берет стеклянную банку и наполняет ее купюрами. А однажды гости наполнили деньгами зонтик и устроили денежный дождь, — добавила специалист.

Существуют также разные варианты конвертов: из картона или дерева, а также самодельные, оформленные в технике скрапбукинга.