Эксперт раскрыла формулу, сколько денег с человека принято дарить на свадьбу

Выбор подарка на свадьбу часто становится настоящей головной болью. Сколько дарить и в каком виде — вопросы, которые волнуют и близких друзей, и дальних родственников. Руководитель агентства по организации мероприятий «Kate event» и продюсерского центра для детей «T-kids», автор курса-сериала «Организатор мероприятий» Екатерина Красикова рассказала KP.RU, как правильно рассчитать сумму и не попасть в неловкую ситуацию.