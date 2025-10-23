Манул Тимофей набрал почти 6 кг в ходе «зажировки» и активно готовится к зиме

«А вы думали, быть манулом просто? Перепёлка сама себя из пакета не достанет! Сейчас у Тимоши увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают 1 голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу 1−3 раза в день, это зависит от размеров еды», — говорится в сообщении.