Сын скульптора Козырева: памятник материнству в Кургане варварски снесли

Снос памятника материнству, который находился возле роддома на улице Гоголя в Кургане, был по своей сути актом вандализма. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.

