В Омске аэропорт задержал девять рейсов утром 23 октября

В частности, задержаны сразу девять рейсов — из них пять рейсов в Москву, два рейса в Санкт-Петербург, а также рейсы в Сочи и в Астану. Вылеты переносят на более позднее время. Ближайший рейс должен вылететь из Омска в 11:50. Рейс в Астану, например, задержали почти на 12 часов — вместо 8:30 вылет перенесли на 20:40.