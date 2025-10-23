Ричмонд
В Омске аэропорт задержал девять рейсов утром 23 октября

Улететь из Омска не могут сразу девять рейсов, вылеты переносят на несколько часов.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 23 октября, Омский аэропорт вновь столкнулся с массовыми задержками рейсов. По информации с онлайн-табло аэропорта, несколько рейсов, планировавших вылет в утренние часы, не смогли вылететь вовремя.

В частности, задержаны сразу девять рейсов — из них пять рейсов в Москву, два рейса в Санкт-Петербург, а также рейсы в Сочи и в Астану. Вылеты переносят на более позднее время. Ближайший рейс должен вылететь из Омска в 11:50. Рейс в Астану, например, задержали почти на 12 часов — вместо 8:30 вылет перенесли на 20:40.

Пассажиров просят следить за актуальным статусом рейсов на онлайн-табло на сайте aeroomsk.ru или связаться с аэропортом по телефону справочной службы для получения подробной информации.