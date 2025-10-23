Ричмонд
Мэр Новосибирска Кудрявцев показал фото со стройки моста через Транссиб

В Новосибирске в скором времени начнётся сборка и монтаж основного пролётного строения моста через Транссиб. Об этом 22 октября сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Основное пролетное строение длиной почти сорок метров уже доставлено на объект.

Работы ведутся с двух сторон — со стороны Дзержинского и Калининского районов. В Дзержинском районе уже завершены свайные работы и бетонирование опор, теперь строители возводят верхнюю часть конструкций. В Калининском районе в настоящее время выполняются работы по армированию и бетонированию фундаментов под опоры.

Как отметил Максим Кудрявцев, строительство идет строго по графику. Планируется, что новый пешеходный мост будет сдан в эксплуатацию в этом году.