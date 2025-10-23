Мэр Новосибирска Кудрявцев показал фото со стройки моста через Транссиб

Работы ведутся с двух сторон — со стороны Дзержинского и Калининского районов. В Дзержинском районе уже завершены свайные работы и бетонирование опор, теперь строители возводят верхнюю часть конструкций. В Калининском районе в настоящее время выполняются работы по армированию и бетонированию фундаментов под опоры.