Мэр Новосибирска Кудрявцев показал фото со стройки моста через Транссиб

Основное пролетное строение длиной почти сорок метров уже доставлено на объект.
Работы ведутся с двух сторон — со стороны Дзержинского и Калининского районов. В Дзержинском районе уже завершены свайные работы и бетонирование опор, теперь строители возводят верхнюю часть конструкций. В Калининском районе в настоящее время выполняются работы по армированию и бетонированию фундаментов под опоры.
Как отметил Максим Кудрявцев, строительство идет строго по графику. Планируется, что новый пешеходный мост будет сдан в эксплуатацию в этом году.