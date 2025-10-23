Казахстан принял участие в церемонии открытия Азиатских игр‑2025

Сборную Казахстана на Играх представят 220 юных спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах. На прошлых ЮАИ наша страна завоевала 13 наград, среди которых одна золотая. Общее количество участников Азиады составит более 8000, представляющих 45 НОК.