Казахстан принял участие в церемонии открытия Азиатских игр‑2025

Как сообщает НОК РК, знаменосцами сборной Казахстана на параде атлетов стали боксер Рустембек Мухамедали и легкоатлетка Юлия Дёмкина.
Программа открытия отразила культуру Бахрейна и стала олицетворением послания от молодежи Бахрейна их сверстникам со всего континента, символизируя дружбу, единство и общее стремление к новым вершинам.
В завершении церемонии был зажжен огонь юношеских Азиатских игр-2025.
Сборную Казахстана на Играх представят 220 юных спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах. На прошлых ЮАИ наша страна завоевала 13 наград, среди которых одна золотая. Общее количество участников Азиады составит более 8000, представляющих 45 НОК.
Соревнования стартовали 19 октября. Игры продлятся до 31-го числа.
Ранее знаменитый американец назвал Рыбакину лучшей теннисисткой предстоящего сезона.