Годовщину первой переписи населения отмечают 23 октября в Новосибирске

Более тысячи человек составляли военные с семьями, ещё около полутора тысяч жили за чертой города — на складах керосиновых компаний «Нобель» и «Мазут», а также при продовольственном пункте, мельницах и кожевенном заводе. 534 человека обитали на выгонных землях, в сараях и городской бойне.