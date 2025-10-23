Годовщину первой переписи населения отмечают 23 октября в Новосибирске

Перепись проходила в 1905 году и длилась один день. Согласно данным, в молодом городе проживало 26 тысяч постоянных жителей — 14 тысяч мужчин и 12 028 женщин. В центральной части города насчитывалось 9616 человек, в вокзальной — 8534, а в закаменской — 4558 жителей.
Более тысячи человек составляли военные с семьями, ещё около полутора тысяч жили за чертой города — на складах керосиновых компаний «Нобель» и «Мазут», а также при продовольственном пункте, мельницах и кожевенном заводе. 534 человека обитали на выгонных землях, в сараях и городской бойне.
Почти половина горожан снимала жильё, а каждый одиннадцатый жил при предприятии. Условия проживания, по воспоминаниям организаторов переписи, были крайне скромными: многие ютились в сырых подвалах, землянках, банях и даже конюшнях.
Кроме постоянных жителей, в Новониколаевске тогда находились и временные рабочие — плотники, каменщики, носильщики, чернорабочие, которые приезжали в город на заработки весной и оставались до глубокой осени.