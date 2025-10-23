В Иркутске умерла бывший преподаватель БГУ Ольга Красноярова

В Иркутске умерла бывший преподаватель Байкальского государственного университета Ольга Красноярова. Как сообщает Байкал24, коллеги Ольги рассказывают, что в 1990 году она окончила филологический факультет ИГУ. Спустя 10 лет защитила диссертацию по киноискусству в Москве.
— Ольга оставила значительный вклад в науку о кино и журналистике. Среди её работ — монография «Диалогичность экрана С. М. Эйзенштейна», а также учебные пособия «Структура журналистского текста» и «Газетная художественная критика», — отмечают знакомые бывшего преподавателя.
Бывшие студенты выражают благодарность за ее выдающиеся способности и неоценимый вклад в их развитие.
Ольга Красноярова посвятила свою карьеру кафедре журналистики и экономики СМИ. Она также состояла в творческих союзах журналистов и кинематографистов.