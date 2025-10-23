В Иркутске умерла бывший преподаватель БГУ Ольга Красноярова

В Иркутске умерла бывший преподаватель Байкальского государственного университета Ольга Красноярова. Как сообщает Байкал24, коллеги Ольги рассказывают, что в 1990 году она окончила филологический факультет ИГУ. Спустя 10 лет защитила диссертацию по киноискусству в Москве.