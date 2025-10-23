Одна справка о зарплате в СССР может увеличить пенсию

Эти пробелы в стаже могут значительно повлиять на размер страховой пенсии, сообщает ИА DEITA.RU,
Многие россияне задаются вопросом, можно ли учесть заработок за годы Советского Союза, если сведения о зарплате за 2000−2002 годы отсутствуют или не учитываются. Кандидат юридических наук Ирина Сивакова подтверждает, что такое возможно.
Как объяснила эксперт, пенсия рассчитывается либо по соотношению личного заработка к средней по стране за 2000−2001 годы, либо за любые пять лет до 2002-го. Обычно используют первый вариант, при котором средняя зарплата за этот период составляет 1 494,50 рублей.
Делением заработка за выбранные годы на эту сумму получают коэффициент, который учитывается при определении пенсии. Если коэффициент равен 1,2 или выше, пенсионное пособие начисляется в максимальном размере.
Если меньше 1,2, размер пенсии уменьшается пропорционально. В таком случае более выгодным может оказаться расчет по второй формуле, для которой нужно получить справку о заработке за этот период. Для получения такой справки обычно обращаются по месту работы.
Если предприятие уже ликвидировано или реорганизовано, поиск информации ведется через архивы. Зарплатные ведомости хранятся обычно 75 лет и передаются в архивы отраслевых ведомств на местном уровне. Так, например, для педагогов архивами занимаются отделы народного образования.
Если самостоятельно получить нужные документы невозможно, рекомендуется подать в Социальный фонд России заявление с просьбой оказать содействие в их получении, указывая конкретные места работы или архивные организации, где можно запросить нужные сведения.
В крайнем случае, если все усилия не увенчались успехом, можно обратиться в суд. В судебном порядке принимаются любые документы, которые могут дать однозначное представление о заработке в указанный период, такие как профсоюзные или комсомольские билеты, особенно если по ним прослеживаются взносы и выплаты.
Эксперт советует заранее подготовиться и прояснить вопрос о полном учете стажа — лучше за один-два месяца до выхода на пенсию. Вся информация собирается на индивидуальном лицевом счете после получения СНИЛС.
Среднемесячный заработок за 2000−2001 годы обычно указан в соответствующей выписке, которую можно получить через портал Госуслуг или запросить напрямую в Социальном фонде, объяснила специалист.