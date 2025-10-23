МВД: Мошенники придумали схему с покупкой в рассрочку на маркетплейсах

Мошенники нашли новых способ похищения денег на маркетплейсах, при этом они используют абонентские номера телефонов, владельцы которых решили их поменять. Смысл аферы раскрывает ТАСС со ссылкой на МВД.
Сообщается, что злоумышленники приобретают абонентский номер, вышедший из употребления, и при помощи него входят в приложение маркетплейса.
Войдя в приложение, аферист «осуществляет заказ и оплату товара с использованием банковской карты настоящего владельца аккаунта, сохраненной в качестве средства платежа», сказано в публикации.
Также телефонные мошенники обманывают россиян под видом почтальонов. Существует как минимум три популярных сценария обмана с ложными посылками и бандеролями.
Ранее сообщалось, что в Москве судят двух мошенников, которые под видом темных магов запугивали людей.
Ещё она уловка аферистов: мошенники начали атаковать россиян под видом управляющих компаний, уверяя, что им не нужны деньги. Усыпив бдительность, они выуживают у жертвы код и используют его для доступа на Госуслуги или в банковское приложение.