«Не достигнем нужной цели»: Трамп объяснил решение об отказе от встречи с Путиным в Будапеште

В этих условиях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в качестве одной из целей нового саммита президентов РФ и США в Венгрии ожидает возможность продвижения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заметил, что подготовка к встрече еще не начата в полной мере, но обе стороны работают над выполнением поручений глав государств.