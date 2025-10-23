Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами выступил с рядом заявлений, одно из которых касается ожидаемой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома сообщил, что отменил эти переговоры, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп журналистам.
Вместе с тем, американский лидер отметил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Венгрия была выбрана в качестве площадки для переговоров с Владимиром Путиным из-за хороших отношений политиков с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Кроме того, по словам главы Белого дома, проведение саммита в Будапеште наиболее безопасно.
На этом не радужном для главаря киевского режима Владимира Зеленского фоне лидеры Евросоюза поставили своей главной задачей сорвать встречу. Понимая, что на переговорах не будет ни украинцев, ни европейцев, они начали мощную политико-пропагандистскую атаку. Во многих западных СМИ начала появляться информация об отказе Трампа от встречи с российским лидером.
Дошло даже до того, что вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя возможный полет президента России Владимира Путина в Будапешт, подчеркнул, что Варшава не может гарантировать безопасность полета, сославшись на решение Международного уголовного суда, которое в 2023 года выдало ордер на арест российского лидера.
До последнего момента глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выражал надежду, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится, несмотря на то, что многие политики Европы начали прилагать усилия к тому, чтобы встречи Путина и Трампа не произошло.
В этих условиях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в качестве одной из целей нового саммита президентов РФ и США в Венгрии ожидает возможность продвижения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заметил, что подготовка к встрече еще не начата в полной мере, но обе стороны работают над выполнением поручений глав государств.
Вместе с тем, представитель Кремля добавил, что провести встречу именно в Будапеште, было обоюдным желанием двух мировых лидеров.