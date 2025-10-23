Ричмонд
Фигурантам теракта против генерала Кириллова продлили срок

Суд на полгода продлил срок ареста четверым обвиняемым по делу о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

