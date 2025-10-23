Фото Нуралы Алипа рассмешило соцсети и стало вирусным

Как пишет издание, фотография фотография капитана сборной Казахстана была сделана во время шестого тура группового этапа Кубка России — «Зенит», за который выступает Алип«, сыграл против “Оренбурга”.
Во время матча Нуралы Алип прилег на скамейку запасных после замены на 66-й минуте встречи. Этот эпизод попал в трансляцию матча и кадр мгновенно завирусился в социальных сетях. «Ну хулиган», «Лежит, прям как сын бая», «Я так и смотрю футбол», — шутят пользователи соцсетей.
Отмечается, что матч Кубка России завершился разгромной победой хозяев со счетом 6:0. «Зенит» набрал 18 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России с первого места в группе.