Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото Нуралы Алипа рассмешило соцсети и стало вирусным

Защитник сборной Казахстана и российского «Зенита» Нуралы Алип попал на фото во время матча и рассмешил фанатов футбола и спортивные СМИ, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, фотография фотография капитана сборной Казахстана была сделана во время шестого тура группового этапа Кубка России — «Зенит», за который выступает Алип«, сыграл против “Оренбурга”.

Во время матча Нуралы Алип прилег на скамейку запасных после замены на 66-й минуте встречи. Этот эпизод попал в трансляцию матча и кадр мгновенно завирусился в социальных сетях. «Ну хулиган», «Лежит, прям как сын бая», «Я так и смотрю футбол», — шутят пользователи соцсетей.

Отмечается, что матч Кубка России завершился разгромной победой хозяев со счетом 6:0. «Зенит» набрал 18 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России с первого места в группе.