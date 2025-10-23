Новосибирский борец взял «бронзу» на чемпионате мира среди юниоров в Сербии

Несмотря на поражение в полуфинале от армянского атлета Размика Курдзяна, Александр Мелехов проявил характер и уверенно победил в поединке за третье место борца из Чехии Артура Саркисяна.
Ещё одну бронзовую награду в этой весовой категории завоевал венгр Ласло Дарабос. Чемпионский титул достался иранцу Фарадину Хедаяти — 21-летнему борцу, который уже успел в этом году победить на континентальном первенстве.
Отметим, что тренером Александра Мелехова является Виктор Кузнецов, воспитавший таких олимпийских чемпионов, как Александр Карелин и Роман Власов.
