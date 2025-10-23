Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский борец взял «бронзу» на чемпионате мира среди юниоров в Сербии

Новосибирский борец Александр Мелехов стал бронзовым призером мирового первенства в возрастной категории до 23 лет. Турнир в эти дни проходит в сербском Нови-Саде. Об этом сообщили в Российской федерации спортивной борьбы.

Источник: Сиб.фм

Несмотря на поражение в полуфинале от армянского атлета Размика Курдзяна, Александр Мелехов проявил характер и уверенно победил в поединке за третье место борца из Чехии Артура Саркисяна.

Ещё одну бронзовую награду в этой весовой категории завоевал венгр Ласло Дарабос. Чемпионский титул достался иранцу Фарадину Хедаяти — 21-летнему борцу, который уже успел в этом году победить на континентальном первенстве.

Отметим, что тренером Александра Мелехова является Виктор Кузнецов, воспитавший таких олимпийских чемпионов, как Александр Карелин и Роман Власов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что студенты-боксеры СГУГиТ завоевали три «золота» на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске.