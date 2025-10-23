Аэропорт Владивостока открывает прямое сообщение с Бухарой

Выполнять рейсы будет авиакомпания Centrum Air. Полететь в один из старейших городов мира можно будет каждую неделю по четвергам. Для перевозок компания будет использовать современный и комфортабельный самолет Airbus A321neo. Из Владивостока самолет будет вылетать в 13:20 по местному времени, а прибывать в Бухару в 11:20.