Аэропорт Владивостока открывает прямое сообщение с Бухарой

Международный аэропорт Владивостока продолжает открывать новые направления для путешественников. Уже 6 ноября впервые откроется прямое авиасообщение между столицей Дальнего Востока и древним узбекским городом Бухарой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Выполнять рейсы будет авиакомпания Centrum Air. Полететь в один из старейших городов мира можно будет каждую неделю по четвергам. Для перевозок компания будет использовать современный и комфортабельный самолет Airbus A321neo. Из Владивостока самолет будет вылетать в 13:20 по местному времени, а прибывать в Бухару в 11:20.
Бухара — это настоящая историческая жемчужина Средней Азии. Много веков назад через этот город проходил знаменитый Великий шелковый путь, который соединял Дальний Восток со странами Средиземноморья. Сегодня это крупный культурный центр, привлекающий туристов со всего мира.
Это уже не первый маршрут, который авиакомпания открывает из Владивостока в Узбекистан. Напомним, что в конце июня авиакомпания впервые связала прямым рейсом Владивосток и другой древний город — Самарканд.