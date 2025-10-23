Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: Экс-коллега Усольцева не поверила в версию о его побеге за границу

Бывшая коллега Сергея Усольцева, который вместе с женой и пятилетней дочкой пропал во время турпохода в Красноярском крае, заявила, что не верит в версию о побеге семьи за границу. Об этом женщина рассказала RT.

По ее словам, такой поступок для Сергея был бы несвойственен.

«Я не верю в инсценировку. Это не про Сергея Викторовича. Я считаю, что он не сделал бы так», — поделилась своим мнением экс-коллега.

Она назвала Усольцева «очень умным, порядочным и адекватным человеком».

Ранее волонтер и блогер Александр Андрюшенков предположил, что семья Усольцевых могла покинуть Россию.

По его версии, Сергей, Ирина и их дочь прошли по туристической тропе, затем через лес вышли к ближайшей дороге, после чего сели в машину и уехали на границу с Монголией, до которой примерно 900 километров.

«Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — заявил волонтер.

Напомним, трое жителей Красноярского края пропали в тайге 28 сентября.

Они отправились в поход к горе Буратинка и спустя какое-то время перестали выходить на связь.

Активные поиски продолжались больше двух недель.

Сейчас в спасательной операции участвуют специально подготовленные люди с необходимым снаряжением.