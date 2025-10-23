RT: Экс-коллега Усольцева не поверила в версию о его побеге за границу

По ее словам, такой поступок для Сергея был бы несвойственен.
«Я не верю в инсценировку. Это не про Сергея Викторовича. Я считаю, что он не сделал бы так», — поделилась своим мнением экс-коллега.
Она назвала Усольцева «очень умным, порядочным и адекватным человеком».
Ранее волонтер и блогер Александр Андрюшенков предположил, что семья Усольцевых могла покинуть Россию.
По его версии, Сергей, Ирина и их дочь прошли по туристической тропе, затем через лес вышли к ближайшей дороге, после чего сели в машину и уехали на границу с Монголией, до которой примерно 900 километров.
«Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — заявил волонтер.
Напомним, трое жителей Красноярского края пропали в тайге 28 сентября.
Они отправились в поход к горе Буратинка и спустя какое-то время перестали выходить на связь.
Активные поиски продолжались больше двух недель.
Сейчас в спасательной операции участвуют специально подготовленные люди с необходимым снаряжением.