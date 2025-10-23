Зону FAW и сервисный центр для тяжелой техники для ДФО планируют создать в Хабаровском крае

ИА AmurMedia, 23 октября. Делегация Хабаровского края под руководством первого заместителя Председателя Правительства края Сергея Абрамова продолжает рабочую поездку в Китай, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Во второй день визита состоялись встречи с руководством машиностроительных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий провинции.
«Второй день поездки был посвящен рабочим встречам с руководством машиностроительных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий провинции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Демонстрационная выставочная зона.
Флагман машиностроения Северо-Востока Китая — Первая автомобильная корпорация КНР (FAW), занимающая второе место в Китае по объёмам производства. Также подразделением FAW является предприятие по выпуску автомобилей Нongqi (в переводе — «Красное знамя») — марка автомобилей класса люкс. Компания выпускает автомобили шести категорий: грузовики различной грузоподъёмности, внедорожники, легковые автомобили, автобусы и малолитражки. Сергей Абрамов предложил китайской стороне создать демонстрационную выставочную зону FAW с сервисным центром для обслуживания тяжелой техники под потребности всего ДФО.
Агроповестка.
По агроповестке делегация посетила тепличный комплекс компании «Цзилинь Чжаньлинь Люйсэ Нунъе Кэйдзи» (торговая марка «Фрукты от дедушки Чжаня»). Компания занимается тепличным растениеводством и имеет патент на собственную технологию выращивания овощей и фруктов в закрытом грунте без дополнительной тепловой энергии.
По итогам переговоров подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству между министерством сельского хозяйства и продовольствия края и компанией «Цзилинь Чжаньлинь Люйсэ Нунъе Кэйдзи». Цель меморандума этапное строительство тепличных комплексов с внедрением технологий растениеводства закрытого грунта Северо-Востока Китая, адаптируемого к климатическим условиям Дальнего Востока России.
Строительный кластер.
В завершение рабочего дня делегация посетила один из крупнейших в Китае заводов по производству цемента. Мощность производства 6 тысяч тонн цемента в сутки. Завод выпускает цемент всех марок, включая цемент с присадками. Вся технологическая линия собрана на основе технологических разработок инженерных компаний провинции Цзилинь. После осмотра производственных мощностей проведены переговоры о готовности холдинга Yatai принять участие в разработке и реализации проекта строительства кластера строительных материалов со строительством цементного завода мощностью до 400 тысяч тонн.
По итогам проведенных встреч руководством провинции Цзилинь принято решение о формировании бизнес-миссии провинции в Хабаровский край для детального изучения проектов, представленных делегацией Хабаровского края.
Работа делегации Хабаровского края в Китае продолжается — следующие встречи запланированы в провинции Ляонин.