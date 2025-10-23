Зону FAW и сервисный центр для тяжелой техники для ДФО планируют создать в Хабаровском крае

В завершение рабочего дня делегация посетила один из крупнейших в Китае заводов по производству цемента. Мощность производства 6 тысяч тонн цемента в сутки. Завод выпускает цемент всех марок, включая цемент с присадками. Вся технологическая линия собрана на основе технологических разработок инженерных компаний провинции Цзилинь. После осмотра производственных мощностей проведены переговоры о готовности холдинга Yatai принять участие в разработке и реализации проекта строительства кластера строительных материалов со строительством цементного завода мощностью до 400 тысяч тонн.