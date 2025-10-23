Матвийчук: цель ударов по энергообъектам — сделать Украину небоеспособной

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал основную цель массированных ударов по энергообъектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса ВСУ.
Как сообщалось, атакам подвергаются гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, ТЭЦ. Ночь на 22 октября не стала исключением.
«Энергия — это кровь армии. Без энергии армия не двигается. Нужна электрика для беспилотников, для работы средств связи и военно-промышленных объектов. Кроме того, нужны керосин, газ, бензин, солярка. Всё это уничтожается, и ВСУ становятся небоеспособными», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт уточнил, что цель даже более глобальная: сделать небоеспособной саму Украину.
«Потому что энергетика позволяет ей развивать военную промышленность, пусть и по большей части не свою сейчас, а заимствованную. Ведь поставляемое из Великобритании, Германии и других стран вооружение нужно собирать, налаживать их функциональность, обслуживать», — подытожил Матвийчук.
Как сообщалось, под массированную атаку объектов военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 22 октября мог попасть судостроительный завод в Измаиле, где, по некоторым данным, располагается пункт ВСУ по управлению безэкипажных катеров, атакующих Крым.