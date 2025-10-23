В Красноярске готовятся к возобновлению строительства спорткомплекса «Водник»

Инвестор проекта — компания ООО «СК “Сиблидер” — в рамках договора КРТ обязался завершить строительство объекта и безвозмездно передать его в собственность города.
Сейчас застройщик завершил геологические изыскания, находится на финальной стадии разработки проектной документации и доработки архитектурных эскизов. В ближайшее время планируется заключить договор на проведение негосударственной экспертизы, а также завершается формирование земельного участка под комплекс, рассказывают в департаменте градостроительства Красноярска.
Будущий «Водник» станет многофункциональным спортивным центром, внутри разместят залы для игровых видов спорта. После утверждения внешнего облика здания проект представят горожанам.
Напомним, строительство комплекса — часть масштабного проекта комплексного развития территории на улицах Семафорной и Вавилова, в рамках которого инвестор также расселяет аварийные дома, строит помещения под детские сады, реконструирует инфраструктуру и благоустраивает прилегающую территорию.