Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске готовятся к возобновлению строительства спорткомплекса «Водник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На правом берегу продолжается работа по подготовке к достройке спортивного комплекса «Водник», расположенного в районе переулка Вузовского.

Источник: НИА Красноярск

Инвестор проекта — компания ООО «СК “Сиблидер” — в рамках договора КРТ обязался завершить строительство объекта и безвозмездно передать его в собственность города.

Сейчас застройщик завершил геологические изыскания, находится на финальной стадии разработки проектной документации и доработки архитектурных эскизов. В ближайшее время планируется заключить договор на проведение негосударственной экспертизы, а также завершается формирование земельного участка под комплекс, рассказывают в департаменте градостроительства Красноярска.

Будущий «Водник» станет многофункциональным спортивным центром, внутри разместят залы для игровых видов спорта. После утверждения внешнего облика здания проект представят горожанам.

Напомним, строительство комплекса — часть масштабного проекта комплексного развития территории на улицах Семафорной и Вавилова, в рамках которого инвестор также расселяет аварийные дома, строит помещения под детские сады, реконструирует инфраструктуру и благоустраивает прилегающую территорию.