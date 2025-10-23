В Красноярске готовятся к возобновлению строительства спорткомплекса «Водник»

Сейчас застройщик завершил геологические изыскания, находится на финальной стадии разработки проектной документации и доработки архитектурных эскизов. В ближайшее время планируется заключить договор на проведение негосударственной экспертизы, а также завершается формирование земельного участка под комплекс, рассказывают в департаменте градостроительства Красноярска.