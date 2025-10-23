3D-пазлы и парк с бесплатным Wi-Fi: пять пространств, которые появились в Омске в этом году

На вращающихся кубах рассказывается о том, какой тренажёр за что ответственен, а также приводятся разные комплексы упражнений. От пляжа спортплощадку отделяет длинная стометровая лавочка с габионами — это такие сетки, наполненные камнями. Рядом проложена велодорожка из красного асфальта. Для ребят здесь поставили новую детскую площадку. И это ещё не всё — в 2026 году территория пляжа продолжит преобразовываться.