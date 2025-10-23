3D-пазлы и парк с бесплатным Wi-Fi: пять пространств, которые появились в Омске в этом году

2025-й — год больших строек и преобразований. Город продолжает становиться лучше: в августе мы рассказывали о крупных омских стройках, которые должны завершиться до конца этого года, а теперь посмотрим на открытые пространства, которые уже благоустроили в этом году.
Парк «Патриот».
К 50-летию Парка Победы справа от главной аллеи выросла экспозиция военной техники. Но парк «Патриот» — это не просто выставка танков и бронетранспортёров: рядом с каждой машиной стоит интерактивный стенд. С его помощью можно узнать о вкладе техники в победу в Великой Отечественной войне, собрать машину в 3D-пазле или даже сыграть в небольшой шутер.
Не только информационный, но и развлекательный характер имеют эти интерактивные стенды. Управляя джойстиком на сенсорном экране, нужно провести боевую технику к финишу и уничтожить противника.
Сам Парк Победы тоже привели в порядок. Например, появилась огромная стена памяти, на которой рассказывают про участников войны. Эту фотографию мы делали ещё весной, но и полгода спустя всё отлично работает.
Даже в рабочий день территорию парка изучают омичи. Парк Победы удобно расположен на съезде с Ленинградского моста: несмотря на близость к центру, тут всегда тихо и спокойно. Не считая 9 мая, конечно.
Бульвар Мартынова.
Давайте теперь пересечём Иртыш по мосту, выйдем на остановке «Голубой огонёк» и пройдём в сторону Казачьего рынка. Бульвар Мартынова представляет собой огромный пешеходный променад, ведущий прямо к СКК Блинова. В конце десятых его благоустроили: на бульваре разместились лавочки, открыли детскую площадку, а с противоположного СКК конца, у улицы Маршала Жукова, появился амфитеатр.
Со временем баннеры на амфитеатре выцвели и стали рваться, как начала рваться и декоративная трава, окружающая покатую стену строения. В мае общественная платформа «Делай город» обратилась в администрацию Центрального округа с просьбой обратить внимание на амфитеатр, и это сработало.
Обновился не только амфитеатр — надеемся, в будущем году здесь чаще будут проходить городские мероприятия — но и, например, скамейки с QR-кодами книг, которые рекомендует один известный мобильный оператор.
А ещё на бульваре Мартынова есть бесплатный Wi-Fi. Приятное место, чтобы посидеть и насладиться идиллией окружающего мира.
Улица Короленко и Куйбышевский пляж.
Короленко — это короткая (всего 400 метров) улица, соединяющая проспект Маркса у Свято-Никольского собора и Куйбышевский пляж. Именно она ведёт к «Школе 21» от «Сбера», филиал которой открылся в Омске в сентябре. Учебное заведение для начинающих айтишников расположилось в здании столовой старого Кадетского корпуса. За лето его отремонтировали и привели в порядок.
Капитально отремонтировали и саму улицу Короленко: уложили новый асфальт, оснастили современными фонарями, положили плитку.
От Короленко на пляж «Центральный-2» (он же «Куйбышевский») ведёт каскадная лестница. Её власти тоже реконструировали, а заодно добавили длинный пандус — удобно для велосипедистов и молодых родителей с колясками. Преобразился и сквер 200-летия Кадетского корпуса: Александр Первый на постаменте теперь смотрит в сторону Иртыша, а рядом установлены лавочки. Раньше здесь ещё находился пивной бар — его руины закрыли сайдингом.
Пляж «Центральный-2» победил в народном голосовании благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Всего за пару месяцев здесь выросла большая спортплощадка с тренажёрами.
На вращающихся кубах рассказывается о том, какой тренажёр за что ответственен, а также приводятся разные комплексы упражнений. От пляжа спортплощадку отделяет длинная стометровая лавочка с габионами — это такие сетки, наполненные камнями. Рядом проложена велодорожка из красного асфальта. Для ребят здесь поставили новую детскую площадку. И это ещё не всё — в 2026 году территория пляжа продолжит преобразовываться.
Городской сад.
На этом месте он существовал ещё в прошлом веке, но к началу двадцатых годов нашего столетия территория, которую когда-то занимал Горсад, была по большей части забыта и заброшена. Реализовывали проект возрождения сада два года: его открытие состоялось ещё в сентябре 2024-го, но свой потенциал пространство реализовало уже в 2025-м.
В Городском саду показывают хоккей и волейбол, а также выступают уличные артисты и проводят городские мероприятия. Но если просто прийти сюда погулять, то на большом экране со звуком можно посмотреть мини-фильмы об истории Омска и Сибирского края.
Обзору мешает фонарь, но со временем на него перестаёшь обращать внимание.
Неподалёку разместилась детская площадка, где ваши дети могут полазить по деревянному кораблю или скелету динозавра.
В этом году многие наши читатели спрашивали, как найти Городской сад. На всякий случай напоминаем: это пространство за ТЮЗом и Краеведческим музеем. Самый центр.
Набережная Тухачевского.
Почти год набережная в районе бассейна «Пингвин» была перекрыта для пешеходов. Ко Дню города её открыли, и эту локацию стало не узнать. Центральным сооружением обновлённого пространства стал апарт-отель Omiro на 79 номеров.
Что означает это загадочное слово в названии отеля? Горожане предполагают, что «Омиро» — слово-конструктор: в нём есть первые буквы и от Омки, и от Иртыша.
Спортивные тренажёры, которые раньше прямо нависали над стрелкой Оми и Иртыша, теперь заменили на ограждения, на которые можно облокотиться и немного подумать о вечном.
Скамеек с лавочками стало значительно больше, а значит, даже в дни больших праздников на них смогут разместиться все желающие.
Работы на набережной продолжатся и в следующем году, но уже в другой зоне, от Метромоста до «Зелёного острова». Там появится общественное пространство с балконами, смотровыми площадками и зонами отдыха.