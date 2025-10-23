Замглавы департамента мэрии Новосибирска Зарубина обвиняют в многомиллионной незаконной сделке

По данным следствия, в 2022 году чиновник, действуя вопреки интересам службы и решению Октябрьского районного суда, обязал своих подчиненных подготовить договор купли-продажи земельного участка, на котором расположена снегоплавильная станция. Суд ранее установил, что деятельность этой станции ухудшает условия жизни жителей близлежащих домов.