Замглавы департамента мэрии Новосибирска Зарубина обвиняют в многомиллионной незаконной сделке

По данным следствия, в 2022 году чиновник, действуя вопреки интересам службы и решению Октябрьского районного суда, обязал своих подчиненных подготовить договор купли-продажи земельного участка, на котором расположена снегоплавильная станция. Суд ранее установил, что деятельность этой станции ухудшает условия жизни жителей близлежащих домов.
В дальнейшем обвиняемый подписал договор купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью, согласовав цену, которая существенно отличалась от рыночной стоимости от даты его отчуждения.
В результате бюджет Новосибирской области недополучил более 70 миллионов рублей, а также были нарушены права жителей региона.
Напомним, что ранее Вячеслава Зарубина отстранили от должности и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.