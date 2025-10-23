Ричмонд
Замглавы департамента мэрии Новосибирска Зарубина обвиняют в многомиллионной незаконной сделке

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело против замначальника департамента земельных и имущественных отношений города Вячеслава Зарубина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

По данным следствия, в 2022 году чиновник, действуя вопреки интересам службы и решению Октябрьского районного суда, обязал своих подчиненных подготовить договор купли-продажи земельного участка, на котором расположена снегоплавильная станция. Суд ранее установил, что деятельность этой станции ухудшает условия жизни жителей близлежащих домов.

В дальнейшем обвиняемый подписал договор купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью, согласовав цену, которая существенно отличалась от рыночной стоимости от даты его отчуждения.

В результате бюджет Новосибирской области недополучил более 70 миллионов рублей, а также были нарушены права жителей региона.

Напомним, что ранее Вячеслава Зарубина отстранили от должности и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.