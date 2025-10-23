Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября

Тельцам звезды не рекомендуют игнорировать плохое настроение человека, который вам интересен. Его личные проблемы могут повлиять на общее дело и вызвать напряжение среди окружающих, включая вас самих. Эти проблемы можно решить сейчас, но позже это может привести к серьезным последствиям, особенно если речь идет о начальнике или близком человеке.